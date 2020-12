Drei Feuerwehren löschen Fahrzeugbrand

In der Blumenstraße in Wolpertswende hat am Mittwoch um kurz vor 21.30 Uhr ein Auto gebrannt.

Die Freiwilligen Feuerwehren aus Aulendorf, Mochenwangen und Wolpertswende, die laut Pressemitteilung der Polizei mit insgesamt vier Fahrzeugen vor Ort waren, konnten das Feuer löschen. Derzeit gehe die Polizei davon aus, dass es sich bei der Brandursache um einen technischen Defekt an dem Audi gehandelt hat, heißt es in dem Schreiben. Verletzt wurde niemand.