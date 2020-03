Die Zeit der Ostermärkte hat begonnen

Traditionell ist der Wolpertswender Ostermarkt einer der ersten seiner Art in der Region. Der 19. Ostermarkt in der Wolpertswender Panoramahalle fand am Sonntag statt. Schon früh waren die Parkplätze besetzt. Neu in diesem Jahr: Einige Stände mehr präsentierten sich im Sonnenschein auf dem Vorplatz, dafür wurde auf das weniger beliebte Untergeschoss der Halle verzichtet. Angeboten wurde allerlei Selbstgemachtes: Textilien, Ostergestecke, Süßes, Taschen, Metallkunst und vieles mehr. Bewirtet haben die Ministranten. Keine Bange vor dem Coronavirus? Händeschütteln und Umarmungen meiden? Die meisten Besucher ließen sich nicht davon abhalten. Gespendet wird der Erlös für ein Missionsprojekt und für die Kirchturmsanierung von St. Gangolf, die ist noch immer außen eingerüstet. Foto: Gerhard Tempel