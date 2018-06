Die Bürger der Gemeinde Wolpertswende wählen am kommenden Sonntag, 4. Februar, ihren Bürgermeister. Zur Wahl stellt sich der 35-jährige Diplom-Verwaltungswirt und Amtsinhaber Daniel Steiner. Einzige Gegenkandidatin ist die 48-jährige gelernte Sekretärin und Familienhelferin Friedhild Anni „Fridi“ Miller (die SZ berichtete am 26. Januar: „Fridi Miller will Bürgermeisterin oder Kanzlerin werden“). Sie tritt derzeit parallel bei 50 Bürgermeisterwahlen an. Ein Sieg Wahlsieg von Daniel Steiner ist zu erwarten. Es wäre dann Steiners zweite Amtszeit.

Die Wahl am Sonntag findet von 8 bis 18 Uhr statt. In dieser Zeit haben die Wolpertswender und Mochenwangener die Möglichkeit, in drei Wahllokalen ihre Stimme abzugeben: in der Panoramahalle in Wolpertswende sowie in Mochenwangen in der Schulaula und im katholischen Gemeindehaus St. Lukas. Auch eine Briefwahl ist möglich, allerdings muss derjenige, der jetzt noch an der Briefwahl teilnehmen will, seine Wahlunterlagen seit heute direkt auf dem Rathaus in Zimmer 1 beantragen. Der Wahlbrief muss dann bis spätestens am Wahltag, also Sonntag, um 12 Uhr im Rathaus sein. Entweder kann man den Brief kostenlos über die Deutsche Post versenden oder direkt beim Rathaus abgeben.

Einen großen Wahlkampf hat es nicht gegeben. Daniel Steiner hatte zu einigen Veranstaltungen eingeladen. Fridi Miller war bisher noch gar nie in Wolpertswende.

Auf den Sieger der Bürgermeisterwahl kommen einige Herausforderungen zu. Ein bestelltes Feld gibt es nicht, allerdings sind viele wichtige Themen angestoßen und auf der Checkliste abgehakt. Darunter fällt sicherlich der Bildungsbereich. Wolpertswende kann sich vor allem mit dem Millionenprojekt „Kinderhaus kleine Strolche“ in Mochenwangen sehen lassen. Die Schulsanierung der Eugen-Bolz-Schule ist auch auf den Weg gebracht, auch in Sachen Betreuungszeiten ist die Gemeinde gut aufgestellt.

Doch die vielen Investitionen ziehen Schulden nach sich. Die 4200-Einwohner-Gemeinde ist hoch verschuldet (vier Millionen Euro), doch hat für 2018 trotzdem einen passablen Haushalt aufstellen können. Und auch in den nächsten acht Jahren Bürgermeister gilt es wegen der veralteten Bausubstanz öffentlicher Gebäude, viel zu investieren. Als Beispiel sei hier die die Turn- und Festhalle in Mochenwangen genannt.

Die Zukunft der Papierfabrik

Spannendstes Projekt für die Zukunft, das die Gemeinde entscheidend prägend wird, ist das Gelände der ehemaligen Papierfabrik Mochenwangen. Dieses befindet sich im Eigentum von Arctic Paper. Da es nach offiziellen Angaben noch keinen Investor gibt, ist auch noch nicht klar, was auf dem Gebiet entstehen soll, doch es soll eine Mischung aus Wohnen und Gewerbe entwickelt werden, sagte Bürgermeister Daniel Steiner in der Vergangenheit. Denn eines ist klar: Die Gemeinde braucht sowohl Arbeitsplätze, die mit dem Aus der Papierfabrik im Dezember 2015 verloren gegangen sind, als auch zahlendes Gewerbe für die Gemeindekasse. Auch in Sachen Wasserversorgung muss die Gemeinde diskutieren, seit der Wasserexperte Christoph Treskatis nach einer Untersuchung empfohlen hat, den Mochenwangener Trinkwasserbrunnen aufzugeben. Im Gespräch ist der Bezug von Fremdwasser des Wasserversorgungsverbandes Schussen-Rotachtal.

Ein weiteres, nicht angenehmes, aber wichtiges Thema, das die Gemeinde derzeit beschäftigt und auch in Zukunft beschäftigen wird, ist die Aufarbeitung der Geschichte der NS-Opfer in der Gemeinde. Das Thema, mit dem sich ein Arbeitskreis intensiv befasst, der seine Ergebnisse jüngst in einer Gemeinderatssitzung vorgestellt hatte, riss alte Wunden auf und sorgt für so große Diskussionen in der Gemeinde wie kaum ein anderes. Ein Thema, bei dem auch der Bürgermeister als Moderator gefragt sein wird.

Die Verkündung des Wahlergebnisses ist am Sonntag, 4. Februar, um 19 Uhr bei der Panoramahalle in Wolpertswende. Die Gemeindeordnung schreibt vor: Gewählt ist, wer mehr als die Hälfte der gültigen Stimmen bekommen hat. Falls dies nicht der Fall sein sollte, wurde ein zweiter Termin am 25. Februar festgesetzt.