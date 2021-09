Die Chorproben starten wieder

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Die Chorgruppen der Mädchenkantorei & Chorknaben Wolpertswende-Mochenwangen konnten coronabedingt gar nicht oder nur mit vielen Einschränkungen singen. Wir freuen uns, dass wir nach den Sommerferien wieder mit den Chorproben starten und gemeinsam singen können!

Wir sind ein Kinder- und Jugendchor mit rund 90 Sänger*innen in der Seelsorgeeinheit Westliches Schussental. Hauptaufgabe des Chores ist die regelmäßige musikalische Gestaltung der Gottesdienste. Darüber hinaus bereichern die Chorgruppen das Kulturleben der Gemeinde durch Konzerte und Auftritte. Der Chor pflegt Literatur aus sämtlichen Epochen der Musikgeschichte, aber auch Spirituals, Neues Geistliches Lied und weltliches Liedgut gehören zum Repertoire des Chores. Die Nachwuchschöre bereichern darüber hinaus Familiengottesdienste und Gemeindefeste mit Liedern und Singspielen.

Auch Jungs können singen! Doch wenn der Stimmwechsel einsetzt, dann ist oft Schluss. Das muss aber nicht sein! In unserer neuen Chorgruppe „Hauptchor Jungs“ wird eine stimmbildnerische Arbeit angeboten, die genau auf die Problematik von werdenden Männerstimmen eingeht. So können bei uns Jungs in einem geschützten Raum singen lernen. Was nicht heißt, dass sie nur unter sich bleiben. Beide Hauptchöre singen immer wieder gemeinsam bekannte Chorwerke in Gottesdiensten oder Konzerten.

Alle Mädchen und Jungs zwischen 4 und 25 Jahren sind herzlich willkommen! Gerne dürfen auch Neue – Interessierte – Neugierige – Quereinsteiger – Alte Hasen – Ehemalige und Unterderduschesänger*innen mitmachen.

Die Proben beginnen wieder am 16./17. September und finden im Gemeindehaus St. Lukas in Mochenwangen statt.

Vorschola (ab 4 J.): Do 15.15 bis 16.00 Uhr; Nachwuchs-Schola (1. und 2. Klasse): Do 16.15 bis 17.00 Uhr; Junge Kantorei (3. bis 7. Klasse): Do 17.15 bis 18.00 Uhr – Chorleitung: Kuni Schmid, kuni.schmid@t-online.de.

Hauptchor Mädchen (ab 7. Klasse): Fr 17.00 bis 18.45 Uhr; NEU * Hauptchor Jungs * NEU (ab 7. Klasse): Fr 19.00 bis 19.30 Uhr - Chorleitung: Hans Georg Hinderberger, schlehdorfer@gmx.de.