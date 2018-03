Der Wolpertswender Ostermarkt trotzte den Minustemperaturen

Beim Schritt vor die Haustür kommt eher Weihnachts- statt Osterstimmung auf. Nichtsdestotrotz fand am Wochenende der mittlerweile traditionelle Ostermarkt statt – bei -9 Grad. Der Ostermarkt ist sehr begehrt, viele neue Aussteller kamen nach Wolpertswende und einigen musste wegen Platzmangel sogar abgesagt werden. Um 10 Uhr öffneten sich die Pforten der Panoramahalle. Erst etwas zögerlich, aber gegen Mittag drängten sich zahlreiche Besucher an den vielen bunten Ständen. Vom Keller bis in das Dachgeschoss präsentierten 37 regionale Aussteller auf drei Stockwerken ihre fantasievollen Osterdekorationen, Floristik, Malerei, witzige Zauberkisten und ansprechendes Kunsthandwerk. Einige Stände lockten sogar auf dem bitter kalten, aber sonnigen Freigelände ihr Publikum an. Sieben Stunden blieben Zögernden und Unentschlossenen, um das richtige Ostergeschenk zu ergattern. Aufwärmen und erholen konnte man sich vom anstrengenden Stöbern bei Maultaschensuppe, Saiten oder Kaffee und Kuchen und bei Getränken aller Art. Auch diesen Ostermarkt hatte wie seit 17 Jahren die Kirchengemeinde St. Gangolf organisiert. Der gesamte Erlös wird zugunsten der schmucken Dominikuskapelle in Vorsee gespendet. Deren Dachstuhl ist wohl recht marode und renovierungsbedürftig.

Foto: Gerhard Tempel