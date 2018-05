Daniel Steiner bleibt Bürgermeister von Wolpertswende

Als das Ergebnis der Bürgermeisterwahl in Wolpertswende am Sonntagabend kurz vor 19 Uhr vom Wahlausschuss festgestellt wurde, strahlte Daniel Steiner gemeinsam mit seiner Frau Ulrike. Die Wähler in Wolpertswende und Mochenwangen hatten ihren Bürgermeister mit 95,1 Prozent der gültigen Stimmen für weitere acht Jahre in seinem Amt bestätigt. 1513 Bürger stimmten für ihn. Auf seine Mitbewerberin Fridi Miller entfielen 50 Stimmen, was 3,14 Prozent entspricht. 28 Stimmzettel enthielten andere Namen, 19 abgegebene Stimmen waren ungültig. Mehr als zufrieden war Daniel Steiner auch mit der Wahlbeteiligung. Von den 3234 Wahlberechtigten waren 48,9 Prozent an die Wahlurnen gegangen.

Gegen 19 Uhr war der Platz vor der Panoramahalle voller Menschen. Neben den erwartungsfrohen Bürgern waren die Musikvereine der beiden Ortsteile, die Narrenvereine und der Fanfarenzug angetreten und verbreiteten eine fröhliche Stimmung. Dieter Strobel, stellvertretenden Bürgermeister, verkündete unter dem Beifall der Menge das Wahlergebnis. In seiner Ansprache verwies er auf die gute Arbeit des Bürgermeisters in den vergangenen Jahren. Dies habe sich auch im Wahlergebnis so niedergeschlagen. Daniel Steiner und die Bürger seiner Gemeinde würden ein gutes Miteinander leben. Strobel wünschte dem strahlenden Wahlsieger auch für die Zukunft ein gutes Händchen bei der Bewältigung der anstehenden Projekte in den Ortsteilen Wolpertswende und Mochenwangen.

„Im Moment bin ich etwas aufgeregt“, gestand Daniel Steiner kurz vor Bekanntwerden des Ergebnisses. Am Nachmittag sei er noch über sieben Kilometer gelaufen, um sich zu entspannen, verriet er im Gespräch mit der „Schwäbischen Zeitung“. Dass seine von ihm erhofften Wahlziele teilweise weit übertroffen wurden, freute den Gewinner sichtlich. Im Vorfeld hatte er sich eine 9 vor seinem Ergebnis gewünscht. Am Ende waren es dann 95,1 Prozent. Bei der Wahlbeteiligung hätte sich Steiner über ein starkes Drittel an Wählern gefreut. Am Schluss war es fast die Hälfte der Wahlberechtigten, die von ihrem Wahlrecht Gebrauch machten. Ein stolzer Wert für einen Kandidaten ohne ernsthaften Mitbewerber, wie manch anderes Ergebnis in vergleichbaren Gemeinden der Vergangenheit zeigte. „Ich bin über diese hohe Wahlbeteiligung mehr als zufrieden. Diesen Wert hätte ich nicht erwartet“, sagte Steiner.

„Ich bin überwältigt von diesem Ergebnis“, rief er der applaudierenden Menge zu. Er werte dieses Votum als riesigen Vertrauensbeweis: „Nach meiner ersten Wahl 2010 haben mir die Bürger in Mochenwangen und Wolpertswende jetzt wieder eine große Freude bereitet.“ Für ihn zeige dieses Ergebnis das gute Miteinander, das in der Gemeinde gepflegt werde. „Ich verspreche Ihnen, auch in den kommenden acht Jahren mein ganzes Engagement für die Gemeinde Wolpertswende einzubringen“, sagte Steiner.

Zum Schluss seiner Ansprache zeigte er sich erfreut darüber, dass nicht nur eine ganze Reihe von Bürgermeisterkollegen aus umliegenden Gemeinden gekommen war. Auch die Abgeordneten Axel Müller und August Schuler hatten den Weg nach Wolpertswende gefunden. Dies zeige das gute Verhältnis, das im Landkreis Ravensburg zwischen den politisch Verantwortlichen herrsche. Schließlich dankte Daniel Steiner auch seiner Mutter, seinen zwei Brüdern und den Schwiegereltern, dass sie ihn an diesem Abend begleiteten. Ganz besonders nahm er dann seine Frau Ulrike in den Arm, die ihn immer in seiner Arbeit unterstütze. Ein Kuss war der Dank dafür, bevor alle Gratulanten zu einem Stehempfang in die Panoramahalle eingeladen wurden. Doch bevor es so weit war, durfte Daniel Steiner mit dem Dirigentenstab in der Hand dem Fanfarenzug und den Musikvereinen musikalisch den Ton vorgeben.