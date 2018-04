Daniel Steiner als Bürgermeister vereidigt

In einer öffentlichen Gemeinderatssitzung in der Turn- und Festhalle in Mochenwangen wurde am Mittwochabend der am 4. Februar wiedergewählte Bürgermeister Daniel Steiner (rechts) für eine weitere Amtszeit vereidigt und verpflichtet.

Wähler in Wolpertswende und Mochenwangen hatten ihn mit 95,1 Prozent der Stimmen wiedergewählt, so dass Steiner für weitere acht Jahre amtiert.

Die Vereidigung und Verpflichtung übernahm der erste stellvertretende Bürgermeister Dieter Strobel (links), der die Vereidigungs- und Verpflichtungsformel in Anwesenheit der Gemeinderäte, Bürger der Gemeinde und Landrat Harald Sievers verlas. Bürgermeister Steiner wiederholte die Worte und legte den Amtseid ab.