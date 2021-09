Blutspenderehrung für die Jahre 2020 und 2021

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Alljährlich ehren die Bereitschaft Mochenwangen des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) und die Gemeinde Wolpertswende langjährige, verdiente Blutspender aus der Gemeinde. In diesem Jahr erfolgte die Ehrung aufgrund der Corona-Pandemie und der ausgefallenen Blutspenderehrung im Jahr 2020 gemeinsam für die beiden Jahre 2020 und 2021.

Ursula Müller und Joachim Müller, die Bereitschaftsleiter der Rot-Kreuz-Ortsgruppe aus Mochenwangen, und Bürgermeister Daniel Steiner nahmen dabei die Ehrung der Blutspender im Rot-Kreuz-Heim in Mochenwangen vor.

Bürgermeister Steiner ging in seinen Dankesworten auf die Bedeutung von Blutspenden ein. Er beschrieb, dass Blutspenden für Notfälle und komplexe Operationen benötigt würden. Gerade einmal knapp vier Prozent der Bevölkerung würden überhaupt Blut spenden und an Blutspendeterminen teilnehmen. Zudem könne Blut nach wie vor nicht künstlich hergestellt werden. Einsatzleiter Joachim Müller ging ebenfalls auf die lebensnotwendige Bedeutung von Blutspenden ein – im Einsatzfall würden rund zehn Blutkonserven pro Unfallpatient zur Verfügung gestellt werden müssen – und machte daher Werbung fürs Blutspenden. Zugleich erläuterte er ausführlich die derzeit besondere Situation um die Blutspendetermine in Mochenwangen.

Bürgermeister Steiner und Bereitschaftsleiter Müller lobten die Blutspender und gaben ihnen mit auf den Weg, dass es immer auch noch höhere Auszeichnungen als Ansporn für weitere Blutspenden gäbe.

Geehrt wurden dieses Jahr folgende Blutspender:

Blutspender-Ehrennadel in Gold (10 Spenden): Benjamin Bauer, Michaela Baumeister, Beate Bez-Cüppers, Eduard Junemann, (alle aus Mochenwangen) und Julia Mathes aus Wolpertswende.

Blutspender-Ehrennadel in Gold mit goldenem Lorbeerkranz (25 Spenden): Florian Aicher und Marc Arnold aus Wolpertswende, Dieter Gaibler und Alexander Graf aus Mochenwangen.

Blutspender-Ehrennadel in Gold mit goldenem Eichenkranz (50 Spenden): Joachim Günther aus Mochenwangen und Reinhold Nägele aus Wolpertswende.

Blutspender-Ehrennadel in Gold mit goldenem Eichenkranz (75 Spenden): Johann Maier aus Wolpertswende.

Blutspender-Ehrennadel in Gold mit goldenem Eichenkranz (100 Spenden): Alfons Heudorfer aus Wolpertswende (Mochenwangener Straße).