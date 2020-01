Betrunkener überfährt Verkehrszeichen

Ein 51-Jähriger Mercedesfahrer ist am Donnerstagabend gegen 21.30 Uhr auf der Weingartener Straße in Wolpertswende von der Fahrbahn abgekommen. Einige hundert Meter weiter kam das Auto laut Polizeibericht auf dem Grünstreifen zum Stehen, nachdem er zuvor zwei Leitpfosten und ein Verkehrszeichen überfahren hatte. Der 51-Jährige, der mit knapp unter einem Promille am Steuer saß, muss sich nun wegen Straßenverkehrsgefährdung verantworten. Sein Führerschein wurde sichergestellt. Am Mercedes entstand Totalschaden.