Bei Wendemanöver Motorradfahrer übersehen

Leichte Verletzungen hat laut Polizeibericht ein Motorradfahrer erlitten, der am Donnerstag gegen 15.30 Uhr auf der Landesstraße zwischen Mochenwangen und Aulendorf von einem Auto erfasst wurde. Die 60 Jahre alte Fahrerin des Daihatsu wollte auf Höhe von Geiger-Röschen in einem Hofraum wenden und wieder zurück in Richtung Aulendorf fahren, als sie beim Einfahren in die Landesstraße den 21-jährigen Zweiradlenker übersah. Dieser versuchte noch auszuweichen, stürzte aber durch die Kollision auf die Straße. Ein Rettungswagen brachte ihn zur medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus. An seinem Motorrad und dem Daihatsu entstand ein Schaden, der sich laut Polizei insgesamt auf etwa 3 000 Euro belaufen dürfte.