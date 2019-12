Beeindruckende Bilderkunst in der Alten Kirche

Zwei Hobby-Künstler aus der Region bieten in der Alten Kirche Mochenwangen Einblicke in ihr künstlerisches Schaffen. Die Vernissage war laut einer Pressemitteilung am vergangenen Samstagabend, musikalisch umrahmt vom Damenchor „Intakt“ aus Bergatreute und der Band „Little Big Bang“.

Kuratorin Heide Hensler, Kunstpädagogin aus Weingarten und im dortigen Kornhaus für die Kunstausstellungen verantwortlich, entlockte in ihrer Laudatio den Künstlern so manchen Wesenszug und Einblicke in ihr künstlerisches Schaffen. So malt Frieder Bärenweiler, wohnhaft in Ravensburg eigentlich nur bei Regenwetter, lässt sich dabei von Musik inspirieren und geht dann mit bunten Ölkreiden auf Karton ziemlich resolut zu Werke. Den letzten Schliff bekommen die Bilder dann mit schwarzen Kontraststrichen.

Ganz anders geht Mark Döser aus Eggmannsried vor. Grundlage seiner Werke sind großformartige Fotografien, vorwiegend Landschaften, die er dann sowohl fotografisch durch Überlagerung oder malerisch nach seinem Gusto modifiziert und verfälscht.

Die Ausstellung kann man noch am kommenden Wochenende, Samstag und Sonntag, 14. und 15. Dezember, jeweils von 11 bis 18 Uhr bei Anwesenheit der Künstler besichtigen und das eine oder andere Bild vielleicht auch käuflich erwerben.