Balkan- und Weltmusik in der Alten Kirche Mochenwangen

Das Kulturjahr 2023 hat in der Alten Kirche Mochenwangen mit dem Ensemble Vinorosso begonnen und war bereits ein Highlight des Jahres. In einer Kooperation mit der Stadt Bad Saulgau war es dem Förderverein der Alten Kirche gelungen, das Ensemble Vinorosso aus Detmold in der ersten Woche des Jahres nach Mochenwangen zu bringen. Am Folgetag konzertierte das Ensemble im Alten Kloster Bad Saulgau.

Das Ensemble um den Klarinettisten Florian Stubenvoll ist bereits seit Jahren für Weltmusik und besonders für seine authentischen Arrangements traditioneller Musik und Eigenkompositionen bekannt. Nahezu alle Länder des Balkans und weitere sind in dem Konzertprogramm „Schräge Zeiten“ wiederzufinden. Aus den Umständen der letzten Jahre ist dieser Titel entstanden, musikalisch zeigt sich dies in allerlei schräge Taktarten, wie 7/8 Takt, 15/8 Takt, 60/8 Takt.

Das mag zunächst als kompliziert anzuhören erscheinen, das Gegenteil ist der Fall. Mit dem gesamten Repertoire schafften es die fünf Musiker, die vollbesetzte Alte Kirche in ihren Bann zu ziehen. Leidenschaft und lebensfrohe Stücke wechselten sich ab, genauso die Musiker mit Soloeinlagen und dem geschickten Aufgreifen traditioneller Melodien in den verschiedenen Klangfarben von Bajan, Klavier und Klarinette. Sowohl der Charakter und die Klangfarbe sind selten so zu hören, genauso die verarbeiteten Melodien: So unbekannt diese hierzulande auch sein mögen – das Ensemble Vinorosso machte sie den Zuhörern unaufdringlich zu Freunden. All das gelang den fünf Profimusikern bei unermüdlichen Spielfreude und Temperament mit beeindruckender Perfektion auf ihren Instrumenten bis zum letzten Takt.

Mit diesem Konzert war nach zwei Jahren die Alte Kirche erstmals wieder vollbesetzt und mit wenigen Restkarten an der Abendkasse ausverkauft. Ludwig Zimmermann, als Konzertbesucher anwesend und bekannt als ehemaliger Kulturmanager der Alten Kirche, lobte die Veranstaltung und die Organisation mit einem gewichtigen schwäbischen Lob „Die könnet wiederkomma!“. Der Kulturverein sieht damit einem vielversprechenden Programm 2023 entgegen.