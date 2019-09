Eine leicht verletzte Person und Sachschaden von rund 4500 Euro sind die Folgen eines Verkehrsunfalls in Wolpertswende am Montag, 9. September gegen 16.45 Uhr in der Weingartener Straße. Ein 17-jähriger Mopedfahrer war laut Angaben der Polizei auf der Weingartener Straße unterwegs, wollte nach links in die Bahnhofstraße abbiegen und musste verkehrsbedingt anhalten. Dies erkannte eine 57-jährige Ford-Fahrerin zu spät und fuhr auf das Moped auf. Der 17-Jährige stürzte und verletzte sich am Bein. Er wurde zur Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht.