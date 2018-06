Mit einem Schleudertrauma und Prellungen ist eine 20-jährige Autofahrerin am Montagabend nach einem Verkehrsunfall auf der L 284 bei Wolpertswende ins Krankenhaus gebracht worden. Die junge Frau war gegen 18.30 Uhr von Mochenwangen in Richtung Weingarten unterwegs, als ihr VW laut Polizei vermutlich wegen eines Fahrfehlers nach rechts driftete. Um wieder in die Spur zu kommen, lenkte die Frau zunächst nach links, übersteuerte dabei aber und kam schließlich nach rechts von der Straße ab. Dabei drehte sich das Fahrzeug und prallte gegen einen Bildstock. Wie die Polizei weiter berichtet, ist der VW Totalschaden (6000 Euro), am Bildstock entstand ein Sachschaden von rund 800 Euro.