Auto landet nach Unfall bei Wolpertswende auf dem Dach

Eine leicht verletzte Person und Sachschaden in Höhe von rund 15 000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Montag kurz nach 9 Uhr auf der Kreisstraße 7966 zwischen Wolpertswende und Mochenwangen ereignet hat. Das teilt die Polizei mit.

Eine 53-Jährige geriet demnach mit ihrem Peugeot in einer Kurve nach rechts von der Fahrbahn ab und kam ins Schleudern. Der Wagen überschlug sich im angrenzenden Graben und kam auf dem Dach zum Liegen. Die 53-Jährige wurde mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht. Der Peugeot, an dem Totalschaden entstanden war, wurde von einem Abschleppdienst geborgen.