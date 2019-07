Aus dem ehemalige Mochenwangener Bahnhof wird ein Restaurant mit Hotel

Das alte Bahnhofsgebäude in Mochenwangen bleibt erhalten. Der neue Eigentümer Rudolf Lutz möchte dort in Zukunft ein Steak- und Grill-Restaurant im Loftstyle betreiben. Zusätzlich soll im Obergeschoss eine Unterkunft mit neun Hotelzimmern entstehen.

„Ich habe seit vielen Jahren den Wunsch, ein eigenes Restaurant zu führen“, sagt Lutz. Deshalb habe er lange nach einem passenden Gebäude gesucht. Auf dem Weg von seinem alten Zuhause in Aulendorf zur Arbeit nach Weingarten sah er den 1911 gebauten Bahnhof. „Ich haben sofort das Potenzial gesehen. Es wäre schade, das Gebäude abzureißen. Es fasziniert mich, vor allem die Steinfassade. Genau so ein Objekt habe ich gesucht“, erzählt er.

Bahnhof wird kernsaniert

Rudolf Lutz ist seit acht Jahren Geschäftsführer des familiengeführten Unternehmens Lutz Wohnbau GmbH in Weingarten. Deshalb habe er nach einem Gebäude gesucht, dass er von Grund auf mitgestalten könne, so Lutz. „Wir werden den Bahnhof kernsanieren. Bisher haben wir die Außenfassade erneuert, das Dach saniert und das Gebäude wärmegedämmt.“ Große Änderungen wolle Lutz jedoch nicht an dem Objekt vornehmen: „Der Bahnhof soll weiterhin historisch bleiben.“ Um sein Wunschprojekt zu verwirklichen sei er bereit über eine Million Euro in den Umbau zu investieren, erklärt Rudolf Lutz.

Bevor die ersten Arbeiten beginnen konnten, musste der Unternehmer einige Hürden nehmen. „Zwei Mal wurde geprüft, ob das Gebäude unter Denkmalschutz gestellt wird. Am Ende war das jedoch nicht der Fall. Außerdem musste das Brandschutzkonzept überarbeitet werden“, berichtet Lutz. Auch jetzt fehlen noch einige Formalitäten, bis sich das Gebäude vollständig in seinem Besitz befinde, sagt er. Bisher gehörte das Gebäude der Deutschen Bahn. Ein richtiger Bahnhof war es allerdings schon länger nicht mehr: Im Mai 1989 hielten dort die letzten Züge der Deutschen Bundesbahn. Seit Juni 1997 gibt es zwar einen Halt der Bodensee-Oberschwaben-Bahn (BOB) in Mochenwangen, dieser ist aber nicht direkt vor dem alten Bahnhofsgebäude, sondern etwas versetzt. Vor dem Umbau wurde das Bahnhofsgebäude vorübergehend als Flüchtlingsunterkunft genutzt.

Eröffnung ist für November geplant

Bis Ende des Jahres soll das Projekt von Rudolf Lutz fertig sein. „Wir haben die Eröffnung für November geplant“, sagt er. Sollte der Umbau sich jedoch verzögern, kann der Unternehmer sich auch eine Teileröffnung vorstellen, denn für sein Herzensprojekt hat Lutz sich einiges vorgenommen: „Das Steak- und Grill-Restaurant möchten wir in drei Räume aufteilen und von edel bis zum rustikalen Brauhausstil gehen. So wollen wir Platz für 120 Gäste bieten.“ Für die Gemütlichkeit sollen ein Kamin und die offene Küche sorgen, so Lutz. Den alten Gewölbekeller will der neue Besitzer als Weinkeller nutzen. „Um ausreichend Platz zu haben, planen wir außerdem einen großen Wintergarten“, sagt Lutz. Auch an die kleinen Gäste wurde gedacht: Für sie soll draußen ein Spielplatz entstehen. Das Obergeschoss des alten Bahnhofgebäudes wird zu einem kleinen Hotel umgebaut. Neben acht Einzel- und Doppelzimmern ist auch ein Familienzimmer für 4-5 Personen geplant.

Die Leitung des Restaurants möchte Rudolf Lutz selbst übernehmen: „Ich habe einige Jahre als Geschäftsführer in der Gastronomie gearbeitet. Außerdem habe ich verschieden Gastronomie-Seminare besucht, wie ein Sommelier-Seminar und eines zur Herstellung von Fleisch im Dry-Aged-Stil“, erzählt er.

Neben dem Umbau des alten Bahnhofs hat Rudolf Lutz bereits weitere Projekte in Planung. Er hat die Grundstücke zwischen der Brücke und dem Bahnhofsgebäude gekauft. Dort sollen Wohnungen entstehen.