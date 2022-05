Auf dem Kunstrad schafft es Marie Leins zur deutschen Meisterschaft

Bei den württembergischen Meisterschaften im Kunstradfahren in Gäufelden-Nebringen sind auch drei Sportlerinnen des RV Mochenwangen an den Start gegangen. Für eine Fahrerin des RVM reichte es am Ende für ein Ticket für die deutsche Schülermeisterschaft Mitte Juni.

Im stärksten Teilnehmerfeld der U15 gingen in Gäufelden-Nebringen laut Mitteilung insgesamt 14 Sportlerinnen an den Start. Marie Leins vom RV Mochenwangen reichte in der Startaufstellung die dritthöchste Schwierigkeitspunktzahl ein und ging mit großen Erwartungen an den Start. Ein Patzer gleich zu Beginn beim Sattelstand warf die junge Sportlerin nicht aus der Bahn. Sie behielt die Nerven und absolvierte ihre Kür, zwar nicht ganz fehlerfrei, aber mit einer Endpunktzahl von 85,39 Punkten.

Damit hielt Marie Leins ihren dritten Platz und reihte sich nur knapp hinter den Favoritinnen aus Nufringen, Maria Löbel (88,64 Punkte) und Jette Koch (91,68 Punkte), ein. Dank ihrer Leistung sicherte sich die Mochenwangenerin das Ticket für die deutsche Meisterschaft in Bergheim am 11. und 12. Juni.

Ailin Kaluzny vom RV Mochenwangen wurde bei der württembergischen Meisterschaft nach einem guten Lauf Neunte, Frieda Hein erreichte Rang 13.