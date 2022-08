Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Alljährlich ehren die Bereitschaft Mochenwangen des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) und die Gemeinde Wolpertswende langjährige, verdiente Blutspender aus der Gemeinde. In diesem Jahr stand die Ehrung für das Jahr 2022 an.

Joachim Haug, Bereitschaftsleiter der Rot-Kreuz-Gruppe aus Mochenwangen, und Bürgermeister Daniel Steiner nahmen die Ehrung der Blutspender im Rot-Kreuz-Heim in Mochenwangen vor.

Bürgermeister Steiner ging in seinen Dankesworten auf die Bedeutung von Blutspenden ein. Er beschrieb, dass Blutspenden insbesondere bei der Krebsbehandlung und bei komplexen Operationen eingesetzt würden. Ca. 15.000 Blutspenden würden dafür tagtäglich in Deutschland benötigt. Zudem könne Blut nach wie vor nicht künstlich hergestellt werden. Einsatzleiter Joachim Haug ging ebenfalls auf die lebensnotwendige Bedeutung von Blutspenden ein und machte daher Werbung fürs Blutspenden. Zugleich erläuterte er ausführlich die derzeit besondere Situation um die Blutspendetermine in Mochenwangen.

Bürgermeister Steiner und Bereitschaftsleiter Haug lobten die Blutspender und gaben ihnen mit auf den Weg, dass es immer auch noch höhere Auszeichnungen als Ansporn für weitere Blutspenden gäbe.

Alle geehrten Blutspender erhielten neben der Dankesurkunde des Roten Kreuzes und der jeweiligen Ehrennadel in Gold auch ein kleines Geschenk im Namen der Gemeinde Wolpertswende und der DRK-Bereitschaft Mochenwangen. Geehrt wurden dieses Jahr folgende Blutspender.

Blutspender-Ehrennadel in Gold (10 Spenden): Lilly Deuchert, Mochenwangen; Sandra Eberle, Mochenwangen; Karin Kaluzny, Mochenwangen; Horst Kling, Mochenwangen; Philipp Nüssle, Mochenwangen; Sewdia Selimi-Schäfer, Mochenwangen; Thomas Wagner, Mochenwangen; Patrick Weber, Mochenwangen. Blutspender-Ehrennadel in Gold mit goldenem Lorbeerkranz (25 Spenden): Sabine Mathes, Wolpertswende; Oliver Steinhauser, Wolpertswende.

Blutspender-Ehrennadel in Gold mit goldenem Eichenkranz (50 Spenden): Anton Auchter, Mochenwangen; Thomas Müller, Wolpertswende. Blutspender-Ehrennadel in Gold mit goldenem Eichenkranz (75 Spenden): Georg Roth, Wolpertswende. Blutspender-Ehrennadel in Gold mit goldenem Eichenkranz (100 Spenden): Hubert Aicher, Wolpertswende; Thomas Pfeifer, Wolpertswende; Erwin Scham, Mochenwangen.