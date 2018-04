Andreas Würstle und Armin Steinbichler im Amt bestätigt

Viele Einsätze hat die Feuerwehr Wolpertswende im vergangenen Jahr absolviert – davon allerdings nur einen einzigen Brandeinsatz. Das teilte der Kommandant Andreas Würstle laut einer Pressemitteilung bei der Hauptversammlung in der Aula der Schule in Mochenwangen mit.

2017 habe die Feuerwehr viele technische Hilfeleistungen erbracht, so Würstle in seinem Bericht. Derzeit bestehe die Wehr aus 68 aktiven Mitgliedern und habe sich im vergangenen Jahr unter anderem mit der Digitalisierung aller Funkmeldeempfänger sowie neben etlichen kleineren Beschaffungen auch mit der Ersatzbeschaffung des Tragkraftspritzenfahrzeugs für die Abteilung Mochenwangen beschäftigt, da das bisherige mittlerweile 34 Jahre alt ist. Auch für Bürgermeister Daniel Steiner stehe aus kommunaler Sicht aktuell die Ersatzbeschaffung des Tragkraftspritzenfahrzeugs im Vordergrund, so der Pressetext. Das neue Fahrzeug solle noch dieses Jahr zur Verfügung stehen.

Nach den Berichten des stellvertretenden Kommandanten und Abteilungskommandanten für Wolpertswende, Armin Steinbichler, von Jugendfeuerwehrwart Martin Spieß und Ehrenkommandant Josef Wöllhaf über die Aktivitäten der Altersabteilung, standen Wahlen auf dem Programm. Alle fünf Jahre sind der Feuerwehrkommandant, sein Stellvertreter und die acht Mitglieder des Feuerwehrausschusses neu zu wählen.

Die Ergebnisse der Wahlen

Bei den Wahlen wurde der bisherige Feuerwehrkommandant Andreas Würstle und sein Stellvertreter Armin Steinbichler bestätigt. Beide sind seit fünf Jahren in ihren Ämtern und üben diese Funktionen nun auch die nächsten fünf Jahre aus. Zu Mitgliedern des Feuerwehrausschusses wurden Martin Butscher, Martin Hasenmaile, Lukas Mathes und Stefan Wöllhaf für die Abteilung Wolpertswende sowie Manuel Schnez, Eugen Frank, Herbert Schnez, Dominic Henzler für die Abteilung Mochenwangen gewählt. In der vorausgegangenen Abteilungsversammlung in Wolpertswende wurden Armin Steinbichler zum Abteilungskommandant sowie Hermann Heudorfer zum stellvertretenden Abteilungskommandanten und in der Versammlung in Mochenwangen wurden Marcel Baumeister zum Abteilungskommandant und Thomas Götz zu seinem Stellvertreter gewählt.