Am Sonntag wird Pfarrer Pappelau verabschiedet

Pfarrer Stefan Pappelau wird am Sonntag, 21. Oktober, offiziell verabschiedet. Die Verabschiedung beginnt um 10 Uhr mit einem Festgottesdienst in der katholischen Kirche Mariä Geburt in Mochenwangen. Bei dem Gottesdienst singen die katholischen Kirchenchöre aus Berg, Fronhofen und Mochenwangen. Nach der Messe werden in der Kirche Grußworte gesprochen. Danach geht es in der Turn- und Festhalle in Mochenwangen mit einem Stehbuffet und Getränken weiter, teilt das Pfarramt Mochenwangen mit.

Stefan Pappelau war 14 Jahre lang leitender Pfarrer der Seelsorgeeinheit „Westliches Schussental“. Zu dieser gehören die fünf Kirchengemeinden Berg, Blitzenreute, Fronhofen, Mochenwangen und Wolpertswende. Für den gebürtigen Biberacher war es die erste Pfarrerstelle. Der heute 45-jährige Seelsorger war damals (2004) der jüngste Pfarrer in der Diözese Rottenburg-Stuttgart.

Pappelau verlässt das Schussental auf eigenen Wunsch und wechselt zur Seelsorgeeinheit St. Maria und Christkönig in Göppingen. „Für Göppingen habe ich mich entschieden, weil ich als zweite Stelle nochmals etwas Neues und anderes machen wollte, also ein städtischer Kontext, katholische Diaspora, und damit auch neue Arbeitsfelder, zum Beispiel City-Seelsorge. Und da war eben Göppingen gerade frei. Darauf freue ich mich, auch wenn es ungewohnt und herausfordernd wird“, so Stefan Pappelau.