Am Schreckensee in die Steinzeit reisen

Auf der Halbinsel im Schreckensee stand in der Jungsteinzeit eine Pfahlbausiedlung. Sehen kann man von diesem Dorf heute nichts mehr, doch für Forscher ist es eine Sensation: Ein Guss-Tiegel, den sie dort gefunden haben, lässt die ältesten Spuren der Metallverarbeitung in Oberschwaben nachweisen. Die Fundstelle ist Unesco-Weltkulturerbe. Am Sonntag, 3. Juni, finden zwischen 11 und 17 Uhr Veranstaltungen auf der Halbinsel statt.

Anlass ist der nationale Unesco-Tag, der deutschlandweit jedes Jahr am ersten Sonntag im Juni begangen Das Landesamt für Denkmalpflege will „das nicht sichtbare Welterbe sichtbar machen“ und lädt von 11 bis 17 Uhr auf die Halbinsel im Schreckensee, in den Bauerngarten Vorsee und in den Pferdestall ein. Der Eintritt ist frei.

Im Rahmen der experimentellen Archäologie wird vorgeführt, wie die Guss-Tiegel in der Praxis funktioniert haben. Um 13 und um 16 Uhr steht ein Vortrag zum Stand der Forschung am Schreckensee auf dem Programm. Um 14.30 Uhr gibt es Informationen an der Fundstelle am Schreckensee. Es gibt einen Infostand zum Welterbe, Kaffee und Kuchen im Café im Bauerngarten sowie ein Kinderprogramm, beim dem die kleinen Besucher Zwirnen lernen können.

Infotafel an Beobachtungskanzel

Besucher können sich außerdem an der Infotafel informieren, die die Gemeinde aufgestellt hat. Sie steht bei der Beobachtungskanzel (ist ausgeschildert) mit Blick auf die Landzunge mit dem verdeckten Kulturerbe. Kurz und prägnant informiert sie über die Grabungen, Siedlungsreste, die einzig umfassende Stratigrafie (durch Ablagerung entstandene Erdschichten) Oberschwabens vom Jungneolithikum bis zur Frühbronzezeit und die Anfänge der Metallurgie, also die früheste Phase der Erzverarbeitung im vierten Jahrtausend vor Christus.