Mindestens 100 Altreifen haben unbekannte Täter in der Zeit von Samstag bis Sonntagnachmittag am Rande eines Waldweges in der Nähe der L 284 bei Wolpertswende illegal entsorgt. Das teilt das Polizeirevier Weingarten jetzt mit.

Aufgrund der Menge der Reifen und des schmalen Waldweges geht die Polizei davon aus, dass der oder die Täter einen mittelgroßen Lastwagen zum Transport der Altreifen benutzt haben.