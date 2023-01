Adventskonzert der Mädchenkantorei & Chorknaben

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Unter diesem Motto stand das diesjährige traditionelle Adventskonzert der Chöre der Mädchenkantorei & Chorknaben Wolpertswende-Mochenwangen. Am vierten Advent konnte nach zwangsläufiger Corona-Pause endlich wieder das Adventskonzert stattfinden. Die Chöre zeigten, mit was sie sich in den letzten Wochen in den Proben beschäftigt haben und konnten stolz das Ergebnis präsentieren und die Zuhörer damit auf die Weihnachtszeit einstimmen.

Unter der Leitung von Kuni Schmid verzauberten die kleinen Sängerinnen und Sänger der Vor- und Nachwuchsschola das Publikum mit klassischen Weihnachtsliedern wie „Kling, Glöckchen“ oder „Tragt in die Welt nun ein Licht“.

Die Junge Kantorei präsentierte Lieder aus dem Weihnachtsmusical „Wenn Engel singen“, das sie am Heiligen Abend in der Kirche St. Gangolf in Wolpertswende bei der Krippenfeier aufgeführt haben.

Auch der Hauptchor, von Hans Georg Hinderberger geleitet, berührte die Zuhörer mit ihrem Repertoire, das Spirituals wie auch weltliche Lieder umfasst, und stimmte das Publikum so auf die kommende Weihnachtszeit ein. Das Highlight des Konzerts war das Schlusslied „Ist es noch weit nach Bethlehem?“, ein Weihnachtslied aus England, das alle Sängerinnen und Sänger zusammen mehrstimmig präsentierten. Begeistert vom anhaltenden Applaus der Zuhörer stimmte Chorleiterin Kuni Schmid mit „Ihr Kinderlein kommet“ spontan eine Zugabe an, bei der alle Sängerinnen und Sänger, sowie auch das Publikum, kräftig mitsangen.

Draußen vor der Kirche gab es dann für alle Punsch, Glühwein und Lebkuchen. Die netten Gespräche dabei waren ein schöner Ausklang für das gelungene Konzert. Die Mädchenkantorei & Chorknaben Wolpertswende-Mochenwangen bedankt sich ganz herzlich bei allen Zuhörern und allen Mitwirkenden, die für das tolle Gelingen des Adventskonzerts beigetragen haben und wünscht allen eine schöne und gesegnete Weihnachtszeit und alles Gute fürs neue Jahr! Ein besonderer Dank gilt den Chorleitern Kuni Schmid und Hans Georg Hinderberger, sowie auch Regina Häußler, Judith Karle, Christa Tempel und Alina Wöllhaf.

Neue Sängerinnen und Sänger sind herzlich willkommen und dürfen gerne zu einer Probestunde vorbeikommen. Die Probezeiten sowie die Kontaktdaten der Chorleitung finden Sie unter www.mkwomo.de