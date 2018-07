Bei einem Verkehrsunfall am Montag gegen 6.45 Uhr in der Hauptstraße in Wolpertswende ist einer Person leicht verletzt worden. Es entstand wein Schaden von rund 8000 Euro, teilt die Polizei mit. Ein 21-Jähriger kam aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab, prallte gegen einen Baum und verletzte sich dabei. Der nicht mehr fahrbereite Pkw musste abtransportiert werden.