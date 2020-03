18-Jähriger fährt in Kurve zu schnell

Wegen zu hoher Geschwindigkeit ist am Dienstagmorgen ein 18-jähriger Fahranfänger zwischen Wolpertswende und Mochenwangen von der Kreisstraße abgekommen.

Der junge Mann fuhr laut Polizeibericht in dem kurvigen Bereich vor der Einmündung Steinhausen zu schnell. Deswegen konnte er seinen Opel nicht mehr auf der Fahrbahn halten. Der 18-Jährige kam von der Kreisstraße ab. Dabei verletzte er sich leicht. An seinem Auto entstand Sachschaden in Höhe von rund 3000 Euro.