Öschprozession zu Christi Himmelfahrt

Wie in vielen katholischen Kirchengemeinden hat es auch in Wolpertswende zum Hochfest Christi Himmelfahrt eine Prozession gegeben. Wegen der unsicheren Witterungsverhältnisse wurden aber die Öschprozessionen von Berg, Blitzenreute und Fronhofen bereits am Vortag abgesagt, ebenso entfiel der Festgottesdienst in Benzenhofen. Der Festgottesdienst auf dem Stroppelhof aber fand statt. Die Prozessionen starteten um 9 Uhr in Mochenwangen und um 9.15 Uhr in Wolpertswende jeweils an der Kirche. Jeweils nahmen etwa 60 Menschen bei den Prozessionen teil. An einigen Stationen, so an den Kirchen, der Gangolfskapelle und an Feldkreuzen wurde unterwegs Halt gemacht, gesungen und gebetet. Auf dem Weg baten Pfarrer und Prediger viele Heilige um Beistand. Am Stoppelhof begegneten sich beide Gruppen aus Wolpertswende und Mochenwangen. Einige Gläubige hatten bereits im großen Innenhof auf Bänken Platz genommen. Die Musikkapelle Mochenwangen suchte Schutz unter einem riesigen Vordach.