Zwei Verletzte nach Zusammenstoß zweier Autos

Mittelschwer verletzt worden sind laut Polizei die beiden Unfallbeteiligten bei einem Verkehrsunfall am Dienstag kurz nach 7 Uhr auf der L 317 zwischen Wolfegg und Wassers.

Ein 50 Jahre alter Nissan-Fahrer wollte von Wolfegg kommend auf die L 324 in Richtung Vogt abbiegen und übersah dabei den VW eines entgegenkommenden 19-Jährigen. Durch die wuchtige Kollision erlitten beide Fahrer Verletzungen und wurden in der Folge mit Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser gebracht. An den beiden Fahrzeugen entstand indes Sachschaden von gut 33 000 Euro.

Beide Wagen waren nicht mehr fahrbereit und wurden vom Abschleppdienst aufgeladen. Weil zunächst ein brennendes Fahrzeug gemeldet worden war, war auch die Freiwillige Feuerwehr mit zwei Fahrzeugen vor Ort.