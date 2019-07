Zwei Personen versuchen, in Wolfegger Gaststätte einzubrechen

Zwei dunkel gekleidete Personen haben in der Nacht zum Dienstag gegen 4 Uhr die Zugangstür zu einer sich am Maximilianplatz befindlichen Gaststätte in Wolfegg aufgehebelt.

Als Bewohner des Gebäudes auf den Vorfall aufmerksam wurden, flüchteten die beiden Personen laut Polizeibericht in unbekannter Richtung. Die Gaststättentür wurde durch die Einwirkung der Täter beschädigt. Im Lokal wurden keine Verluste festgestellt. Bereits um 21 Uhr war einem Anwohner in der Altdorfstraße eine Personengruppe aufgefallen, die ihm verdächtig vorkam, weshalb er das Polizeirevier Wangen informierte.