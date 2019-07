Zwei Frauen müssen nach Unfall ins Krankenhaus

Leichte Verletzungen haben die Beteiligten eines Verkehrsunfalles erlitten, der sich am Dienstag beim Wohngebiet Schafweide an der Einmündung der Fürst-Max-Willibald-Straße in die Landesstraße 315 in Wolfegg ereignete. Wie die Polizei berichtet, fuhr eine 49-jährige Fahrerin eines Volkswagens auf der Fürst-Max-Willibald-Straße an die Einmündung heran und bog nach links auf die Landesstraße in Richtung Ortsmitte ein. Hierbei missachtete sie die Vorfahrt einer 40-jährigen Fahrerin eines Volkswagens, die auf der Landesstraße aus Richtung Ortsmitte in Richtung Rötenbach fuhr.

Nach dem Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge wurde der Volkswagen der 40-Jährigen nach links abgewiesen, kam von der Fahrbahn ab und schleuderte in ein angrenzendes Maisfeld. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden an der Unfallstelle abgeschleppt. Die beiden beteiligten Frauen wurden durch den Rettungsdienst zur Behandlung in Krankenhäuser gebracht.