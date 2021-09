Zwei Autos stoßen auf der Landesstraße 314 zusammen

Unverletzt geblieben sind die Beteiligten eines Verkehrsunfalls am Donnerstag gegen 11 Uhr auf der Landesstraße 314.

Ein 19-jähriger Nissan-Fahrer fuhr laut Polizei aus Richtung Molpertshaus kommend an die Kreuzung zur Landesstraße heran und wollte in Richtung Roßberg abbiegen. Obwohl der junge Mann an der dortigen Stoppstelle angehalten haben soll, übersah er beim Losfahren eine 81-jährige Peugeot-Fahrerin, die aus Richtung Mennisweiler kam. Bei der Kollision entstand Sachschaden von gut 5000 Euro.