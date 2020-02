Wolfeggs neues Rathaus ist jetzt beschlossene Sache

Jetzt ist Wolfeggs neues Rathaus beschlossene Sache. Dabei war der Mehrheitsbeschluss in der jüngsten Gemeinderatssitzung nicht klar. Beinahe hätten die Räte das Projekt nach einer hitzigen Debatte wieder gekippt, weil die Kosten in die Höhe geschossen sind und den Kostenrahmen sprengen. Dabei beschäftigt sich die Gemeinde schon seit rund sieben Jahren mit dem Thema.

Die Tage des alten Wolfegger Rathauses aus dem 19. Jahrhundert sind jetzt endgültig gezählt. Die Räumlichkeiten sind lange schon an ihre Grenzen geraten, und das Archiv ist suboptimal untergebracht. Vor allem aber ist weder das Rathaus, noch die daneben liegende Wolfegg Information barrierefrei zu erreichen.

In der Vergangenheit wurden schon mehrere Lösungen diskutiert: ein Anbau, der Umzug in das alte Schulhaus, was aber wieder verworfen wurde. Die Lösung brachte dann ein Standorttausch mit einem Neubau am Hofgartenparkplatz.

Altes Rathaus wird abgerissen

Das jetzige Rathaus und das dahinter liegende Feuerwehrgebäude werden abgerissen und durch Wohnbebauung ersetzt. Unter drei Architekturbüros, die sich im Gemeinderat mit ihren Entwürfen vorgestellten hatten, wurde das Architekturbüro Frieder Wurm aus Ravensburg ausgewählt.

Intensiv haben sich Gemeinderat und Bauausschuss in die Planungen eingebracht. Massiv- oder Holzbauweise war lange ein Thema. Entschieden hatte sich der Gemeinderat letztendlich für einen Massivbau. Die Planungen sind soweit abgeschlossen, dass nun ein Baugesuch eingereicht werden kann.

Die Sache schien klar, doch in der jüngsten Gemeinderatssitzung wäre das ganze Projekt in hitziger Diskussion fast gescheitert. Der im Mai 2019 vom Gemeinderat beschlossene Budgetrahmen reichte von 2,4 bis 3,6 Millionen Euro. In dieser Summe sind, bis auf das Grundstück, alle Kosten enthalten.

Einschließlich der Außenanlagen. Mit aktuell 3,72 Millionen Euro liegen die Kosten 4,2 Prozent über dem Budgetrahmen. „Das ist keine erfreuliche Situation“, sagte Bürgermeister Peter Müller, „aber wir wollen ein ordentliches Haus für Wolfegg, wo sich jeder wiederfinden kann.“ Ein Haus für die Zukunft, für zukünftige Generationen, das auch in 50 oder 100 Jahren noch seine Funktion erfüllen kann.

Räte fordern neuen Deckel

Die Emotionen gingen hoch. Diese Bausumme gehe am Thema vorbei, stellte Ludwig Speidler fest und forderte, die Planung auf Null setzen, ein anderes Büro beauftragen und Einsparmöglichkeiten suchen. Auch die zugesagten Zuschüsse seien Steuergelder, so Speidler.

Einen Deckel auf 2,5 Millionen Euro, schloss sich Karl Wenzel. Wir haben es uns nicht einfach gemacht, stellte Irene Stimmler klar und schloss eine Neuplanung aus, bat aber um Optimierung. Neustart oder in den sauren Apfel beißen, sei wie die eine Wahl zwischen Pest und Cholera, hieß es in den Redebeiträge.

Vielleicht habe man selber auch Fehler gemacht, war selbstkritisch mehrfach zu hören. Der Gemeinderat habe sich mehrheitlich für den Bau entschieden, stellte Günter Eisele fest. Das Rathaus sei eine Pflichtaufgabe der Gemeinde und müsse funktionieren.

Für 2,5 Millionen Euro bekommen sie kein Haus, wie sie es sich vorstellen. Architekt Frieder Wurm

Ein Neuanfang würde den kompletten Bau nur teurer machen und das ganze Projekt verzögern, erklärte der Bürgermeister. Außerdem müsse man zum vertraglichen Zeitpunkt das Rathaus verlassen. „Für 2,5 Millionen Euro bekommen sie kein Haus, wie sie es sich vorstellen“, stellte Architekt Wurm in der Diskussion klar. Einsparmöglichkeiten könne man jedoch noch suchen. Gemeinderat Füssinger, selber Architekt, bot an, sich gemeinsam mit dem Bauausschuss um Einsparmöglichkeiten zu bemühen. Mit elf Ja- und zwei Gegenstimmen wurde der Neubau des Rathauses zu den gegebenen Kosten in der geplanten Weise beschlossen.

Zugang über den Parkplatz

Architekt Andreas Jäger erläuterte den Neubau. Das Objekt sei aus dem Ort und der Umgebung heraus entwickelt worden, mit zeitloser Architektur, in Anlehnung an die bestehenden Gebäude. Das rote, mit Biberschwanzziegeln gedeckte Dach, mit einer Dachneigung von 45 Grad, soll den Platz dominieren.

Alle Fenster sind in normaler Größe, mit einem schmalen Fries aus Glattputz eingefasst und belüftbar. Der Zugang zum Rathaus erfolgt über den Parkplatz.

Das Raumprogramm sieht im Untergeschoss im Wesentlichen die Registratur, Technik und Lagerraum vor. Im Erdgeschoss wird die Wolfegg Info, Bürgerbüro und Hauptamt untergebracht. Im Obergeschoss finden das Büro des Bürgermeisters und Sekretariat, Flüchtlingsbüro, Kasse, Besprechung und Trauzimmer eine neue Heimat. Im Dachgeschoss der Gemeinderatssaal, die Kinderbücherei und ein Aufenthaltsraum für das Personal.

Der Aufzug geht vom Keller bis zum Dachgeschoss. Vom Eingangsbereich bis zum bis zum Obergeschoss sorgt ein durchgehender Lichtschacht für Tageslicht. In allen Räumen ist Lüftung eingebaut. Im Saal, Bücherei und Serverraum auch Kühlung. Erd- und Obergeschoss haben eine Fußbodenheizung, teilweise auch ein Dachgeschosss und Keller.

Der Bauausschuss bleibt weiterhin tätig. Der Bauantrag wird nun auf den Weg gehen.