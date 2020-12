Wolfegger Wintermusik wird abgesagt – Was das für Künstler und Publikum bedeutet

Über Barbara Doll

Barbara Doll, in München geboren, ist seit 2014 Professorin für Violine an der Hochschule für Musik in Basel, nachdem sie zehn Jahre in gleicher Position an der Hochschule der Künste in Bern tätig war. Die Solistin und Kammermusikerin, die sowohl als Violinistin wie auch als Bratschistin international bekannt ist, wurde von Ana Chumachenco und Thomas Zehetmair unterrichtet und hat Meisterkurse bei Sandor Végh und György Kurtág besucht. Erfahrungen als Gastkonzertmeisterin mit zahlreichen Kammerorchestern im europäischen Raum gaben ihr wichtige Impulse. Als Kammermusikerin ist sie Mitglied in Ensembles wie dem Aria Quartett oder tritt im Duo mit der Pianistin Cristina Marton-Argerich auf. Barbara Doll lebt mit ihrem Mann, dem Violinisten Winfried Rademacher, und zwei Kindern in Basel.