Wolfegger Wintermusik spielt in der Alten Pfarr

Bereits zum 31. Mal lädt die Solistengemeinschaft der Wolfegger Wintermusik Freunde der hochkarätigen Kammermusik zu fünf Konzerten von Silvester bis Dreikönig in die Alte Pfarr nach Wolfegg ein.

In diesem Jahr geht die musikalische Reise laut Ankündigung durch verschiedene Länder von Deutschland und Österreich über Frankreich nach Amerika und Russland. Dabei werden Eindrücke aus anderen Ländern, in denen sich die Komponisten aufgehalten haben und die Auseinandersetzung mit anderen Stilen und Komponisten hörbar.

Mit Werken von György Kurtág, György Legeti, Maurice Ravel und Friedrich Smetana wird der Konzertzyklus an Silvester mit zwei Konzerten um 16 und um 19 Uhr eröffnet, während am Neujahrsabend um 18 Uhr Kompositionen von Carl Czerny, Peter I. Tschaikowsky und Franz Schubert auf dem Programm stehen.

Traditionell laden die Musiker der Wolfegger Wintermusik nach dem Konzert am 4. Januar 2019, bei dem Werke von Wolfgang Amadeus Mozart und Antonín Dvořák zu hören sind, zum Büffet mit musikalischen Einlagen der Künstler in den Hotel-Gasthof zur Post in Wolfegg ein. Zum Abschluss der Konzertreihe am Dreikönigstag am 6.Januar 2018 um 18 Uhr erklingen Werke von Franz Schubert, Gabriel Fauré und Ludwig van Beethoven.