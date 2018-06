Wolfegger Rat schrumpft auf ursprüngliche Größe

Der Wolfegger Rat ist nach der Kommunalwahl fast auf die ursprüngliche Größe geschrumpft. Durch seine Teilorte Alttann, Rötenbach und Molpertshaus existiert in Wolfegg noch die Unechte Teilortswahl. Das führte bei der Kommunalwahl vor fünf Jahren dazu, dass sich die Zahl der ursprünglich zwölf Gemeinderäte durch Überhang- und Ausgleichsmandate auf 16 erhöhte.

Die zusätzlichen Sitze führten im wahrsten Sinn des Wortes zu Gedränge am Ratstisch. Nach der Kommunalwahl 2014 hat sich die Zahl der Gemeinderäte auf 13 reduziert. Die Wahlbeteiligung in Wolfegg betrug 61,4 Prozent. Die CDU-Fraktion erhielt mit 42,8 Prozent wieder die absolute Mehrheit. Gefolgt von der Bürgerlichen Wählervereinigung (BWV) mit 30,7 Prozent und der Unabhängigen Wählergemeinschaft (UWG) mit 26,5 Prozent. Die BWV erhielt ein Ausgleichsmandat.

Mit vier Sitzen ist die Zahl der Frauen im Gremium gleich geblieben. Langjährige Gemeinderäte hatten sich bei der Kommunalwahl nicht mehr zur Verfügung gestellt, so dass nun fünf Gemeinderäte neu im Gremium sind. Zurückgekehrt an den Ratstisch ist nach zehnjähriger Pause Karl Wenzel (BWV). Wenzel war unter den Bürgermeistern Konnes und Gröschl 23 Jahre lang Gemeinderat, davon 15 Jahre stellvertretender Bürgermeister. „Ich habe jetzt wieder Lust auf die Arbeit im Gemeinderat bekommen“, sagt Wenzel.

Einstimmige Wahl

„Herzlich willkommen“, eröffnete Bürgermeister Peter Müller die Konstituierende Sitzung, zu der sich viele Bürger eingefunden hatten. Durch den kürzeren Ratstisch gab es ausreichend Sitzplätze für alle Zuhörer, die nun nicht mehr den Räten im Nacken saßen. „Ich danke Ihnen und auch den nicht gewählten Kandidaten dafür, dass Sie sich zur Wahl gestellt haben“, fuhr Müller fort, verbunden mit der Bitte um vertrauensvolle Zusammenarbeit zum Wohl der Bürger der Gemeinde. „Wenn Sie Fragen und Probleme haben, kommen Sie auf mich und die Verwaltung zu“, bot der Bürgermeister an. „Bedenken Sie aber auch, dass nicht alle Wünsche und Erwartungen erfüllt werden können, sondern dass immer auch die finanzielle Lage bedacht werden muss.“ Nach dem gemeinsam gesprochenen Treuegelöbnis und der persönlichen Verpflichtung jedes Ratsmitgliedes, schritt das Gremium zur Wahl in die verschiedenen Ausschüsse. An erster Stelle stand die Wahl des ersten und zweiten Stellvertreter des Bürgermeisters. Franz Frick schlug als ersten Stellvertreter den Stimmenkönig Gerold Heinzelmann (CDU) vor, der mit absoluter Mehrheit und dem Applaus des Gremiums wieder auf diesen Posten gewählt wurde. Für den zweiten Stellvertreter schlug Günter Eisele (UWG) seinen Fraktionskollegen Werner Quandt vor, der die zweitmeisten Stimmen erhalten hatte. Karl Wenzel schlug aus der BVW-Liste Bruno Knab vor. Bei einer Enthaltung wurde mit deutlicher Mehrheit Bruno Knab zum zweiten Stellvertreter gewählt.