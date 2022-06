Wolfegger Pfingstmusik in der alten Pfarr

(sz) - Die Solistengemeinschaft der Wolfegger Wintermusik e.V. veranstaltet in diesem Jahr zum ersten Mal gemäß einer Mitteilung eine Konzertreihe über Pfingsten mit drei Konzerten in der Alten Pfarr.

Am Samstag, 4. Juni, um 18 Uhr: Zum 175. Todestag von Fanny und Felix Mendelssohn: Ein geschwisterliches Gespräch in Tönen. Die Musikwissenschaftlerin Beatrix Borchard beleuchtet in diesem moderierten Konzert mit fünf Musikern die wohl erstaunlichste Geschwisterbeziehung der Musikgeschichte. Als Beispiele für diese Symbiose und das geschwisterliche Gespräch in Tönen erklingen an diesem Abend „Lieder ohne Worte“ für Klavier solo, das Streichquartett von Fanny Hensel und einige Stücke für Cello und Klavier.

Am Sonntag, 5. Juni, um 18 Uhr: „Wollt ich Liebe singen…“ Im Zentrum des Konzertes steht ein Spätwerk des Komponisten Franz Schubert. Zu Beginn des Abends steht ein frühes Klaviertrio von Ludwig van Beethoven auf dem Programm.

Am Montag, 6. Juni, um 11 Uhr: Eine Pfingstmatinée: Mozart und Mendelssohn. Die Musiker der Wolfegger Pfingstmusik Barbara Doll, Winfried Rademacher, Silvia Simionescu, Francis Gouton, Beatriz Blanco und Lisa Rieder lassen das Es-Dur Quartett von Felix Mendelssohn erklingen. Als zweites Werk steht Mozarts einziges Streichtrio auf dem Programm, ein Spätwerk unter dem Titel „Divertimento“.

Informationen zu allen Konzerten finden sich unter www.wolfeggerwintermusik.de. Kartenverkauf: Wolfegg Information, Am Hofgarten 1, Telefon 07527 / 96 01 51, wolfegg.info@wolfegg.de.