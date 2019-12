Wolfegger Adventsmarkt stimmt auf Weihnachten ein

Der Besuch des Adventsmarktes im Bauernhausmuseum Wolfegg ist beinahe wie eine Zeitreise und ein Besuch in einer längst vergangen Zeit. Fernab von hektischem Treiben und kommerziellem Kitsch ist die Stimmung im Museumsdorf einzigartig-hoimelig und familiär-gemütlich. Ein Weihnachtsmarkt, der in der Region seines gleichen sucht.

Die Verantwortlichen sind auch in diesem Jahr ihrem Motto treu geblieben, keine kommerzielle Massenware anzubieten. Und so war das Sortiment einzigartig und von Kunsthandwerk geprägt. Filigraner Christbaumschmuck aus hauchdünnen Kieferspänen, antike Kugelanhänger, wie die Großeltern sie noch besaßen oder zauberhafte Weihnachtsfloristik mit den zerbrechlichen Blüten der Christrose; die Auswahl war verführerisch und verlockend.

Inmitten der historischen Gebäude bildeten zahllose Christbäume und Feuerschalen den passenden Rahmen für kulinarische Köstlichkeiten. Fernab von nervtötender Weihnachtsmusik aus der Retorte wurden in Wolfegg die Bratwürste noch über Holzkohle gegrillt, die Waffeln und Pfannkuchen über den Herdfeuer ausgebacken und die Feuerzangenbowle in einem großen Kessel zubereitet. Musiker in historischen Gewändern spielten traditionelle Weihnachtslieder und heiße Maroni und Punsch trugen zur absoluten Wohlfühlatmosphäre bei.

Der Nachmittag gehörte den Familien und ganz besonders den Kindern. Wer Lust hatte, konnte Engel basteln oder sich eine Geschichte vorlesen lassen. Ein ganz besonderer Anziehungspunkt für die Kleinen war die lebendige Krippe. Der Platz des Jesuskindes blieb zwar leer, aber Ochs, Esel und Schaf wurden im Stall zu Wolfegg von einem Hirten betreut, während die Tiere ihre vielen Streicheleinheiten genießen durften. Natürlich fehlte auch der Besuch vom Nikolaus und seinem Knecht Ruprecht nicht. Mit seinem Wagen zog er durch das Museumsdorf und verteilte Orangen und Nüsse an die Kinder, die sich zu ihm trauten.

Bei all der guten Stimmung dachten die Veranstalter an all diejenigen, denen es nicht so gut geht. So war zwar der Eintritt in das Adventsdorf kostenfrei, aber große Spendenboxen erinnerten daran, dass die Weihnachtszeit auch eine Zeit des Teilens ist. Der Erlös daraus fließt verschiedenen gemeinnützigen Einrichtungen in der Region zu.