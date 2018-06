Wolfegg stimmt neuem Raweg-Vertrag zu

Die Einführung der Biotonne hat in den meisten Gemeinden die Rückdelegation der Absatzwirtschaft an den Landkreis zur Folge. Dies wiederum führte zu einer Umdrehung der Anteilsverhältnisse bei der Raweg. Eine Situation, mit welcher der Wolfegger Gemeinderat aber leben kann, zumal es für Wolfegg keine finanziellen Auswirkungen hat.

Die Ravensburger Wertstoff-Erfassungs-Gesellschaft (Raweg) war 1993 gegründet worden, um ein damals bis dahin bereits gut funktionierendes Wertstoff-Sammelsystem zu erhalten. Beteiligt an der Gesellschaft waren der Landkreis mit 40 und die Landgemeinden mit 60 Prozent. Dieses Verhältnis wurde jetzt, am 25. November, von der Gesellschafterversammlung umgedreht – mit Stimme des Wolfegger Bürgermeisters Peter Müller.

Rückhalt für Müllers Votum war der einstimmige Gemeinderatsbeschluss vom Vorabend. Der Wolfegger Gemeinderat fand am neuen Gesellschaftsvertrag nichts auszusetzen, zumal sich für die Gemeinde nichts ändert. Wie mehrfach berichtet, wurde das Raweg-Stammkapital um 53819 Euro auf 161280 Euro aufgestockt und die Gemeinden zur Betragsglättung zusammen mit rund 89 Euro zur Kasse gebeten. Für Gemeinden wie Wolfegg war dies ein Betrag im Ein-Euro-Bereich. Gleichzeitig wurde die alte Stammeinlage in Euro umgerechnet. Das bedeutet, dass Wolfeggs Raweg-Anteil statt wie bislang 1500 D-Mark nun 766,94 Euro beträgt, was nach Adam Riese zahlenmäßig aufs Gleiche rauskommt. (weg)