Wolfegg soll einen Supermarkt bekommen

Rewe, Edeka, Netto oder ganz ein anderer? Der Wolfegger Gemeinderat ist dabei, die Nahversorgung für die Zeit zu sichern, in der es das beliebte Kaufhaus Ott nicht mehr geben wird. Einen Investor hat er in der Memminger Baufirma Kutter bereits gefunden. Diese ließ nun ein Marktgutachten erstellen, das in der jüngsten Sitzung nun vorgestellt wurde. Tenor: Eine Gemeinde wie Wolfegg braucht einen Vollsortimenter und ein solcher kann dort auch wirtschaftlich überleben.

Noch gibt es das beliebte Kaufhaus Ott. Doch hat dessen Inhaber Franz Ott vor zwei Jahren schon signalisiert, dass er mit 65 in Ruhestand gehen möchte. Das wäre 2017. Wenn alles glattläuft, könnte bis dahin ein neuer Lebensmittelmarkt an der Rötenbacher Straße stehen. Noch hat kein Betreiber dafür angeklopft, doch nach dem Gutachten, das Gabriele Ostertag von der Gesellschaft für Markt- und Absatzforschung (GMA) in der jüngsten Gemeinderatssitzung vorstellte, dürfte es am Interessentenmangel nicht scheitern. Das Gutachten biete das nötige Rüstzeug für die Investorensuche.

Starker Kaufkraftabfluss

Es geht darin um Strukturdaten, Bedarfszahlen, Umsatzprognosen, die Konkurrenzsituation zu umliegenden Gemeinden. Alle Zahlen und Vergleiche, die Ostertag anführte, mündeten schließlich darin, dass 90 Prozent der Wolfegger Kaufkraft (insgesamt 6,2 Millionen Euro) nach auswärts fließen. Mit zwei Bäckereien und einem Lebensmittelladen gebe es im Moment in der Gemeinde Wolfegg nur eine „rudimentäre Grundversorgung“. Zusammengerechnet betrage die Verkaufsfläche dafür maximal 120 Quadratmeter mit einer Umsatzleistung am Ort von unter einer Million Euro. Ausgegeben würden allein für Lebensmittel aber 3,2 Millionen Euro. Ein Lebensmittelmarkt in einer Größenordnung von etwa 1200 Quadratmeter Verkaufsfläche könne „eine Gesamtumsatzleistung von etwa 3,6 Millionen Euro erwarten“, so Ostertag, davon eine runde halbe Million aus dem Nichtlebensmittelbereich. Im Gemeinderat taten sich allerdings Bedenken auf, ob ein solcher Vollsortimenter nach Wolfegg kommen wird, nachdem es Konkurrenz in den Nachbargemeinden gibt.

Bedenken, die das Gutachten nicht teilt. Die Supermärkte in Grünkraut und Bergatreute beispielsweise sind nicht größer und funktionieren. Zwei Drittel der Ausgaben für Lebensmittel werden heute nach Vogt, Kißlegg, Weingarten oder Bad Waldsee getragen. Wenn die Wolfegger später ihren eigenen Supermarkt besser nutzen als heute ihr Kaufhaus und wenn auch wieder Kaufkraft zurückfließt, hat den Zahlen zufolge ein Lebensmittelmarkt Zukunft, auch dann, wenn sich sein Einzugsgebiet nur auf das Gemeindegebiet beschränkt.

Ob die Lage rund 500 Meter vom Ortskern entfernt die richtige oder der Laden für alte Leute dann zu weit weg ist, ob ein Standort an der L317 beim Hof Knab nicht besser gewesen wäre und ob vielleicht am Ende nicht statt einem Vollsortimenter gar eine Bauruine an der Rötenbacher Straße steht – Fragen, die sich der Rat teils längst selbst beantwortet hat, als er die Standortwahl traf. Nicht nachvollziehen konnten Bürgermeister und Gutachterin die Angst, eine Bauruine zu riskieren: Denn die potenziellen Betreiber könnten und würden auch rechnen.

Jetzt müsse Wolfegg „einfach lernen, dass es diese Möglichkeit gibt – oder gar nichts“ mit dem es seine Nahversorgung puschen kann, sagte Bürgermeister Peter Müller und bat die positive Aussage des Gutachtens nach außen entsprechend zu kommunizierten. „Dann sind die Chancen gut , dass wir den Markt bekommen, den wir einfach brauchen“, kam prompt der Kommentar aus der Ratsrunde.