Wolfegg feiert Apfel- und Kartoffeltag

Die Kartoffelacker sind abgeerntet und die Apfelbäume von der schweren Last ihrer süßen Früchte befreit. Der Herbst ist nun die Zeit, an die Bedeutsamkeit dieser wichtigen Lebensmittel, beim alljährlichen Apfel- und Kartoffeltag im Bauernhausmuseum Wolfegg, zu erinnern.

Bei schönstem Ausflugswetter ließen sich zahllose Gäste in die Zeit um 1900 entführen. Damals waren die höchsten Anforderungen an die vielseitige Kartoffelknolle, eine gute und lange Lagerfähigkeit, denn sie war die Grundlage für energiereiche Mahlzeiten während des kalten Winters. In den Naturkellern der Bauernhöfe herrschten ideale, klimatische Bedingungen, um die Familie bis weit in das Frühjahr mit dem wertvollen Gemüse ernähren zu können. Die ausgestellten, alten Sorten, mit den außergewöhnlichen Namen „Blauer Schwede“ oder „Mr. Moerles Purple Baker“ sind mit den heutigen Einheitsstandards nicht zu vergleichen. Lila und rot waren die Kartoffeln, die damals angebaut wurden, der Wassergehalt in der Knolle war deutlich niedriger und insgesamt waren sie zudem meist kleiner als die heute angebotenen Exemplare.

Konservieren war das seinerzeitige Motto schlechthin und das galt besonders auch für Äpfel. Apfelmus wurde in Gläsern eingekocht, gehaltvolles Apfel- und Birnenbrot gebacken und wer immer noch zu viele der gesunden Früchte hatte, verarbeitete diese zu Apfelsaft oder Most. Den Weg von der Streuobstwiese ins Glas war ohne Strom mühsam. Drei junge Buben versuchten es trotzdem, in reiner Handarbeit und mit vollem Körpereinsatz, aus den Äpfeln Saft zu gewinnen.

Auf die Frage, welche Apfelsorte steht denn nun in meinem Garten, gaben die Pomologen Thomas Bosch und Wolfgang Lau Auskunft. Der rote Boskop, der ertragreich im Park der Weißenau-Kliniken steht, war noch relativ einfach zu identifizieren, aber ein präsentierter, sehr ausgeprägter Lagerapfel, konnte von den Spezialisten nicht einwandfrei zugeordnet werden und wird beim nächsten Treffen des Pomologenvereins nochmals ausführlich in Augenschein genommen.

Die sicher außergewöhnlichste Sorte war für die Apfelkenner an diesem Tag der „Luxemburger Triumpf“, der ausschließlich in Höhenlagen wächst und in dem milderen Klima des Schussentals eigentlich gar nicht vorkommt. Umso erfreuter waren die Spezialisten, diese alte und seltene Apfelsorte verkosten zu dürfen.

Das umfangreiche Rahmenprogramm auf dem Museumsgelände war herbstlich bunt und vielseitig. Am Stand der Realschule Kißlegg durften die kleinen Gäste wilde Rübengeister schnitzen, die mobile Mosterei bot verschiedene Apfelsäfte zur Verkostung an und in der Zehntscheuer war die große Apfelausstellung zu besichtigen. Wer ein Apfelbäumchen kaufen wollte, durfte aus als einem breiten Angebot alter Sorten auswählen. Die Beratung zum idealen Standort und der entsprechenden Baumpflege gab es vom Fachmann gleich mit dazu.

Neben zahllosen, kulinarischen Variationen rund um die Kartoffel, griffen viele Gäste auch zum vermutlich gesündesten Fastfood des Tages und machten es wie die kleine Anna; sie genoss das Fest mit einem dicken roten Apfel in der Hand.