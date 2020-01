Wohnmobil überschlägt sich bei Alttann

In der Nacht zum Donnerstag ist auf der Landesstraße 316 zwischen Wolfegg und Alttann ein Wohnmobil von der Fahrbahn abgekommen und hat sich überschlagen. Es entstand Sachschaden, so die Polizei in ihrem Bericht.

Gegen 23 Uhr war eine 57-jährige Frau in ihrem Wohnmobil auf der Landesstraße 316 in Richtung Alttann unterwegs.

Kurz vor Alttann kam sie laut Polizei aus Unachtsamkeit nach links von der Fahrbahn ab. Ihr Wohnmobil überschlug sich. Unterhalb des dortigen Abhangs blieb der VW-Bus stehen.

Es entstand Sachschaden in Höhe von zirka 10.000 Euro. Die Frau blieb unverletzt.

Der Campingbus musste von einem Abschleppdienst geborgen werden.