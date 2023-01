Winterkonzert Musikverein Alttann

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Im gut besuchten Haus für Bürger und Gäste in Alttann konnte der Vorsitzende Johannes Wenzel den Bürgermeister der Gemeinde Wolfegg und zahlreiche Ehrenmitglieder begrüßen. Der erst seit einem Jahr eingesetzte neue Dirigent Dominic Neusch hatte ein gefälliges Programm zusammengestellt. Endlich wieder, nach drei Jahren Abstinenz, durften die Musikerinnen und Musiker ihr Können zeigen. Mit dem Eröffnungsstück „Fantastica“ und einem weiteren Stück Ehrenwert von Martin Scharnnagel ging es über das grandiose Werk von Philip Sparke, „A Klezemer Karnival“ gekonnt und rasant weiter. Die Stücke „Celtic Crest“ mit einem Dudelsackpart und die Filmmusik „How To Train Your Dragon“ von John Powell zogen die Zuhörer voll in ihren Bann. Neben „Perfect“ von Ed Sheeran, „A Fairy Tale“ einer magic Fantasie, durfte der Marsch „Kaiserin Sissi“ nicht fehlen. Die geforderten Zugaben „Don’t Stop Me Now“ und Venite Adoremus ( Herbei, o ihr Gläubigen) ließen ein wunderschönes Konzert, bei Schneetreiben im Advent, ausklingen und zum musikalischen Erlebnis werden. Der Musikverein Alttann wünscht allen Mitgliedern und Freunden ein gesundes und friedvolles Neues Jahr.