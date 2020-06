Wind bläst offene Autotür gegen Sattelzug

Bei der Vorbeifahrt hat ein Sattelzug auf der Landstraße 330 bei Obertiefental eine sich plötzlich öffnende Fahrertür eines stehenden Personenkraftwagens erfasst und beschädigt. Das berichtet die Polizei.

Gegen 14 Uhr hielt ein Audifahrer in einer Ausbuchtung rechts der Landstraße an und öffnete die Fahrertür einen Spalt breit. Ein Windstoß blies die Tür dann so weit auf, dass der passierende Sattelzug nicht mehr daran vorbeikam. An Audi und LKW entstand ein Schaden in Höhe von insgesamt zirka 4500 Euro.