Wie Lebensmittel haltbar gemacht wurden, bevor es Kühlschränke gab

Besucher des Bauernhausmuseums Allgäu-Oberschwaben können am Samstag, 27. September, einen Aktionstag zum Thema Vorratshaltung erleben. Anhand historischer Küchengeräte wird gezeigt, wie Bäuerin und Magd die Früchte des Gartens zu Zeiten haltbar machten, als es noch keine Kühlschränke gab, heißt es in der Pressemitteilung.

So wird beispielsweise Sauerkraut nur mithilfe von Milchsäurebakterien konserviert und kann noch Monate später verzehrt werden. Eingekochtes Obst hingegen ist bei hygienischer Verarbeitung fast unbegrenzt haltbar, wie ein Glas eingemachte Kirschen aus dem Jahr 1947 im Vorratskeller des Hofs Reisch beweist.

Dieter Moosherr aus Altheim ist mit seiner mobilen Ölpresse zu Gast. Für sein kalt gepresstes Rapsöl wurde der Landwirt von der Stiftung Landzunge 2015 mit Gold prämiert. Das „Olivenöl der Schwaben“ kann frisch gepresst verkostet werden und ist abgefüllt im Museumsladen erhältlich.

Ein Höhepunkt für Groß und Klein sind die Vorführungen des Figuren-Theaters Kauter und Sauter um 13 und 15 Uhr. Im Stück „Die Wichtelmänner“ bekommt ein armer Schuster unerwartet Unterstützung aus der Wichtelwelt. Das Publikum ist dabei zum Mitdenken und Mitmachen eingeladen.

Wie jeden Sonntag kochen die Allgäuer Landfrauen Versucherle in der Museumsküche, außerdem gibt es öffentliche Kurzführungen in Kleingruppen über das Museumsgelände (nur nach Anmeldung unter Telefon 07527 / 955029 oder vor Ort). Mit dem Verkauf von Speisen, Getränken, Kaffee und Kuchen am Lädele ist für das leibliche Wohl der Besucher gesorgt.