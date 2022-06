Wenn Lanz und Porsche sich versammeln

Etwa 300 alte Traktoren und Landmaschinen sind am Sonntag, 3. Juli, von 10 bis 18 Uhr im Bauernhaus-Museum Allgäu-Oberschwaben in Wolfegg zu bestaunen. Die „Vorallgäuer Oldtimer Veteranen Wolfegg“ präsentieren alte Schlepper von Lanz, Porsche und Fendt, die sie in unzähligen Stunden restauriert haben. Einblicke in die Geschichte jedes einzelnen Schleppers erhalten Besucher während der moderierten Präsentationen mit Christian Schupp. Die bis zu 70 Jahre alten Technik-Veteranen sind bei zahlreichen Vorführungen auch im Einsatz auf den Museumswiesen zu erleben. Außerdem ist in der einmaligen Atmosphäre des Museums alte Landtechnik in Betrieb. Ein musikalisches Rahmenprogramm, Bewirtung mit schwäbischen Spezialitäten und Mitmachangebote für Familien runden diesen Tag ab.

Wer sich neben ausgefeilter Technik auch für die Pflanzenschätze in den Museumsgärten (und in den Gärten zu Hause) interessiert, sollte sich das Spezialangebot mit Patrick Kaiser, Geschäftsführer des Vereins Genbänkle., nicht entgehen lassen. Jeweils um 11.30 und um 15 Uhr lädt er zur spannenden Veranstaltung „Vielfalt säen - Zukunft ernten. Alte Sorten, Biodiversität und Saatgutvermehrung“ ein.

Viele Kulturpflanzen, die es vor hundert Jahren noch gab, gelten mittlerweile als verschollen. Mit ihnen sind auch viele Farben, Formen, Düfte und Aromen auf unseren Tellern verloren gegangen. Patrick Kaiser stellt die Erhaltungsmöglichkeiten und die Bedeutung der Pflanzenvielfalt am Beispiel von Gemüse vor. Mit seiner Saatgutinitiative „Tatgut“ vermehrt und erhält er eine große Anzahl historischer Sorten und Gartenraritäten. Der Besuch des Vortrags ist im Eintrittspreis des Museums enthalten.

Weitere Informationen gibt es auf der Internetseite des Museums unter www.bauernhaus-museum.de