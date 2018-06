Wenn Lanz und Porsche sich versammeln

Etwa 300 alte Traktoren und Landmaschinen sind am 10. Juni von 10 bis 18 Uhr im Bauernhaus-Museum zu bestaunen. Wie das Bauernhaus-Museum mitteilt, wird jeder einzelne Schlepper während einer moderierten Präsentation ausführlich vorgestellt. Außerdem ist in der einmaligen Atmosphäre des Museums alte Landtechnik in Betrieb.

Ein musikalisches Rahmenprogramm, Bewirtung mit schwäbischen Spezialitäten und Mitmachangebote für Familien runden laut Mitteilung den Tag ab. Für Freunde alter Obst- und Gemüsesorten lädt Buchautorin Felicitas Wehnert zu Vortrag und Gartenrundgang.

Oldtimer-Begeisterte bekommen am 10. Juni im Bauernhaus-Museum Wolfegg zahlreiche Oldtimer-Traktoren zu Gesicht: Die „Vorallgäuer Oldtimer Veteranen Wolfegg“ präsentieren alte Schlepper von Lanz, Porsche und Fendt, die sie in unzähligen Stunden restauriert haben. Einblicke in die Geschichte jedes einzelnen Schleppers erhalten Besucher während der moderierten Präsentationen mit Christian Schupp.

Die bis zu 70 Jahre alten Technik-Veteranen sind bei zahlreichen Vorführungen auch im Einsatz auf den Museumswiesen zu erleben. Wer mit seinem eigenen Oldtimer-Schlepper (mind. BJ 1968) bis 12 Uhr in das Museum kommt und diesen dort ausstellt, erhält laut Mitteilung samt Beifahrer freien Eintritt.

Ausgefeilte Technik

Wer sich neben ausgefeilter Technik auch für die Pflanzenschätze in den Museumsgärten (und in den Gärten zu Hause) interessiert, sollte sich das Spezialangebot mit Buchautorin Felicitas Wehnert nicht entgehen lassen: Jeweils um 11.30 und um 14 Uhr lädt sie zum spannend bebilderten Vortrag über die Kulturgeschichte von alten Obst- und Gemüsesorten ein. Im Anschluss an die Theorie geht’s raus aufs Museumsgelände und die Pflanzen-Expertin erzählt in den Museumsgärten die Einwanderungs- oder Auswanderungsgeschichte verschiedener Pflanzen. Der Besuch des Vortrags ist im Eintrittspreis des Museums enthalten.

Auch für junge Besucher und Familien gibt es wie immer ein Mitmach-Programm: Passend zum Thema dürfen die Kinder in der Holzwerkstatt Holzautos bauen oder sich ihren eigenen Leder-Schlüsselanhänger in Form eines Autos basteln. Auch das Puppentheater „Toldrian“ spielt an diesem Tag wieder um 14 Uhr im Museum.