Weiterer Patient wartet lange auf den Notarzt

Der 18-jährige Fußballspieler, der mit gebrochenem Bein in Wolfegg jüngst eine Stunde auf den Notarzt warten musste, ist kein Einzelfall: Exakt eine Stunde und 51 Minuten hat es am Mittwoch gedauert, bis der schwerverletzte 93-jährige Leutkircher Alfred F. von der Notärztin versorgt und mit dem Hubschrauber nach Kempten geflogen wurde (die SZ berichtete). Ulrike Veser, die mit ihrem Vater bei dem Bekannten ausgeharrt hatte, ist entsetzt: „Wie lange muss es noch gehen, bis jemand stirbt?“ fragt sie. „Gerade bei Schlaganfall oder Herzinfarkt zählt doch bekanntlich jede Minute!“

Genau deshalb dauerte es beim Wolfegger Sportunfall so lange, bis der Verletzte versorgt wurde. Der Rettungswagen samt Notarzt aus Bad Waldsee und der Rettungswagen aus Kisslegg waren bei lebensbedrohlichen Notfällen im Einsatz – darunter ein Schlaganfall. Deshalb musste laut DRK-Rettungsdienst Bodensee-Oberschwaben der Rettungswagen aus Ravensburg alamiert werden. Ehe dieser in Wolfegg war, dauerte es etwa eine halbe Stunde. Die Sanitäter forderten schließlich einen Notarzt an. Auch er kam aus Ravensburg und war etwa eine Stunde nach dem Unfall bei dem Verletzten.

Mehrere Notrufe abgesetzt

Nur vier Tage nach dem Vorfall in Wolfegg wartete nun der Patient in Leutkirch. Als Vesers Vater feststellt, dass bei seinem Nachbarn, um den er und seine Familie sich kümmern, das Essen auf Rädern noch vor der Tür steht, klingelt er, schließt dann die Haustür auf und findet den 93-jährigen Mann vor dem Bett auf Boden. Er jammert, klagt über starke Schmerzen, kann sich kaum rühren. Vermutlich ein Oberschenkelhalsbruch. Vesers Vater wählt die 112 und fordert Krankenwagen und Notarzt an. 11.47 Uhr ist es jetzt. Patient und Helfer beginnen zu warten.

Auf den ersten Notruf folgen weitere. „Um 12.50 Uhr kam dann der Rettungswagen – aus Bad Wurzach“, erinnert sich Ulrike Veser. „Allerdings ohne Notarzt.“ Die Sauerstoffversorgung des alten Mannes wurde schlechter. Mittlerweile war auch eine Ärztin vor Ort, eine Bekannte. Sie und die DRK-Rettungsleitstelle entschieden, den Hubschrauber anzufordern. „Um 13.38 Uhr wurde Alfred F. schließlich an die Notärztin des Rettungshubschraubers Christoph 17 übergeben – fast zwei Stunden nach dem ersten Anruf“ – und ins Klinikum nach Kempten geflogen.

DRK-Rettungsdienst nennt Zahlen

Beim DRK-Rettungsdienst Bodensee-Oberschwaben in Ravensburg versteht man die Besorgnis im Umfeld des 93-Jährigen. „Das ist nachvollziehbar für mich“, sagt Geschäftsführer Volker Geier. Dennoch betont er: „Aus notfallmedizinischer Sicht ist der Einsatz korrekt abgelaufen.“ Die telefonische Abfrage durch die Disponenten der Leitstelle habe keinen Notfall ergeben, „der uns zum Blaulichteinsatz berechtigt hätte.“ Aufgrund der Angaben hätte „in diesem Fall ein Krankenwagen genügt“. Dass es lange gedauert hat, bis der eintraf, räumt Geier ein, argumentiert aber mit weiteren Zahlen: „Der Notarzt wurde bei uns um 13.03 Uhr angefordert, der Hubschrauber ist um 13.18 Uhr in Leutkirch gelandet.“ Ein guter Wert, findet der Geschäftsführer, was für das erste Quartal 2014 überhaupt gelte: Im vergangenen Jahr habe der durchschnittliche Notfalleinsatz im Kreis Ravensburg 6,8 Minuten betragen, rechnet Geier vor und meint: „Der Servicelevel ist sehr gut.“

Ulrike Veser sieht das anders. „Zwei Stunden ohne Versorgung, was in der Zeit alles passieren könnte!“ Dennoch: Der Ravensburger Leitstelle des DRK will sie keine Vorwürfe machen, wohl aber dem Rettungssystem als solchem: „Mit der Schließung des Krankenhauses wurde zum 1. Juli 2013 auch der zweite Rettungswagen aus Leutkirch abgezogen. Aber das Aus für das Krankenhaus ändert doch nichts an der Häufigkeit von Notfällen“, sagt sie. Und: „Es fehlt ganz offensichtlich an Notärzten.“ Ihr Eindruck deshalb: „Unsere Versorgung heute ist schlechter als im Jahr 1960.“