Weihnachtsbaumverkauf des FV Molpertshaus am 12. und 19. Dezember

Weihnachtsbäume verkauft der FV Molpertshaus an den Samstagen 12. und 19. Dezember am Sportplatz in Molpertshaus in der Zeit von 13 bis 17 Uhr in verschiedenen Größen. Laut Ankündigung kommen die Bäume aus der Region und werden auf Wunsch auch nach Hause geliefert. Während des Verkaufs wird gebeten, auf die Abstands- und Hygieneregeln zu achten. „Mit dem Kauf unterstützen Sie unseren Verein dabei, die Einnahmeausfälle des abgesagten Pfingstfestes auszugleichen“, teilt der Verein abschließend mit.