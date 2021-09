Was sich hinter der Villa Sauerländer in Alttann verbirgt

Mit dem Ende des Ersten Weltkriegs zog ein neuer Geist in die Architektur: das „Neue Bauen“ spiegelte sich in der Lehre von Vordenkern wie Walter Gropius, der 1919 eine Reihe von Künstlern aus allen Bereichen der Kunst und des Kunsthandwerks nach Weimar zog und das Staatliche Bauhaus gründete. Von der Bauhaus-Schule, die 1925 nach Dessau umzog, 1933 aufgelöst wurde und in nur 14 Jahren eine ganze Elite von jungen Designern formte, nahm die europäische Kunst-Avantgarde ihren Ausgang. In seinem Streben nach Reduktion, Funktionalität und einer neuen Ästhetik wurde das „Neue Bauen“ auch zum Zeichen für eine Veränderung der gesellschaftlichen Bedürfnisse, die sich im Gegensatz zur Kaiserzeit – zumindest in den Metropolen – nun weltläufig und international zeigten.