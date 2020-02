Was in Wolfegg passiert ist ein Trauerspiel

Was in Wolfegg mit der Alten Schule passiert, ist ein Trauerspiel. Hätten die Wolfegger und der Gemeinderat schon vor Jahren gewusst, an welchem Punkt die Alte Schule heute landen würde, hätte man sich vielleicht für den Umzug der Gemeindeverwaltung in die Schule entschieden oder eine ganz andere Lösung gesucht.

Allerdings hat alles so vielversprechend angefangen, als die Ideen für die Schule im Gemeinderat präsentiert wurden. Peter Hornstein legte ein stimmiges Hotelkonzept mit Gastronomie und Weinstube vor. Das wäre beim oberschwäbischen Publikum sicherlich gut angekommen. Ob sich allerdings ein Vier-Sterne-Hotel über das ganze Jahr in Wolfegg wirtschaftlich getragen hätte, ist eine andere Frage. Vielleicht war auch das neben den Brand- und Denkmalschutzauflagen ein Grund für den Sinneswandel hin zum jetzigen Wohnprojekt.

Dass in absehbarer Zeit etwas auf dem Areal der Alten Schule gebaut wird, ist nicht zu erwarten. Der Winzer hat andere Projekte und das Gebäude schon zum Kauf angeboten. Keine guten Aussichten.