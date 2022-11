Vor dem Wolfegger Rathaus gibt es jetzt weihnachtliche Geschichten

Eine neue Veranstaltungsreihe im Advent vor dem Wolfegger Rathaus will auf dem großen neu angelegten Vorplatz auf die Weihnachtszeit einstimmen. Ab dem ersten Dezember wird jeweils an den folgenden Donnerstagabenden dazu eingeladen, Geschichten zu lauschen, weihnachtliche Musik zu hören und sich damit auf ein Fest zu freuen, dass in diesem Jahr nach zwei Jahren Corona-Einschränkungen wohl wieder normal gefeiert werden kann.

„Wir wollen den Rathausvorplatz beleben“, das hat Bürgermeister Peter Müller schon gleich bei der Planung des neuen Rathauses mit dem großen Vorplatz angekündigt. Jetzt hat man sich im Kultur- und Gästeamt zusammengesetzt und überlegt, wie man das auch in der Adventszeit umsetzen könnte. Eine Mitarbeiterin erinnerte sich, dass ihre Kinder, als sie klein waren, immer in Ravensburg in einem großen Schaufenster in der Bachstraße den schnarchenden Weihnachtsmann sehen und unbedingt so lange bleiben wollten, bis sie auch eine Weihnachtsgeschichte gehört hatten, die dort ebenfalls vorgelesen wurde. Diese Idee soll jetzt, ohne den Schnarcher, in Wolfegg umgesetzt werden und das Team hat sich dazu mit dem Bürgermeister zusammen noch andere Sachen einfallen lassen.

Immer donnerstags gibt es Geschichten

In den vier Adventswochen, jeweils am Donnerstagabend, soll auf dem großen Rathausvorplatz weihnachtliche Vorfreude aufkommen. Mit dem evangelischen Pfarrer Jan-Michael Gruzlak, Bäckermeister Gerold Heinzelmann, dem Bürgermeister selbst und der Leiterin des Wolfegger Kindergartens Lucia Vogel sind vier Geschichtenleser gefunden. Sie werden in einem gemütlichen Ohrensessel hinter einer großen Scheibe im Wolfegger Rathaus sitzen und dort, nach außen professionell beleuchtet und vertont, jeweils eine kurze Weihnachtsgeschichte lesen. Vor dem Rathaus wird in den vier Wochen abwechselnd eine der vier Musikkapellen der Gemeinde Weihnachtslieder spielen und es soll Glühwein, Punsch, Waffeln und Bratwürste geben.

„Wichtig war uns, etwas für die ganze Familie zu machen“, sagt Müller. Geplant sei ein lockerer, ungezwungener Treffpunkt, ohne Bestuhlung und auch bei jedem Wetter. Man wolle schauen, wie das angenommen werde, um auch für eine weitere Belebung des Platzes planen zu können.